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Автомобиль врезался  и застрял между деревьями в ущелье. Водитель умер

Автомобиль врезался  и застрял между деревьями в ущелье. Водитель умер

2-го января   в 23:43 часов   в Гегаркуникское  областное  управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  на дороге Гагарин-Раздан произошло ДТП – автомобиль съехал с проезжей части  и упал в  ущелье,  необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областной Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что  на 96-м км дороги Иджеван-Ереван автомобиль Mazda (водитель Егише.М., 1994 г/р)  съехал с +проезжей части дороги, проехал около 30 м,  упал в  ущелье и врезался в деревья. Спасатели обесточили машину,  перекрыли подачу  топлива вытащили из машины  тело водителя и поднесли к  машине  скорой  помощи.


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