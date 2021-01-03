Автомобиль врезался  и застрял между деревьями в ущелье. Водитель умер

2-го января в 23:43 часов в Гегаркуникское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что на дороге Гагарин-Раздан произошло ДТП – автомобиль съехал с проезжей части и упал в ущелье, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областной Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Выяснилось, что на 96-м км дороги Иджеван-Ереван автомобиль Mazda (водитель Егише.М., 1994 г/р) съехал с +проезжей части дороги, проехал около 30 м, упал в ущелье и врезался в деревья. Спасатели обесточили машину, перекрыли подачу топлива вытащили из машины тело водителя и поднесли к машине скорой помощи.