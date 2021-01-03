Ушел из жизни социолог Аарон Адибекян

Ушел из жизни Аарон Адибекян — социолог, директор независимого социологического центра «Социометр». Адибекян скончался от коронавирусной болезни.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Адибекяна – Лилит Адибекян.

Аарону Адибекяну было 78 лет. Он занимался преподавательской деятельностью.