Ушел из жизни социолог Аарон Адибекян
Ушел из жизни Аарон Адибекян — социолог, директор независимого социологического центра «Социометр». Адибекян скончался от коронавирусной болезни.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь Адибекяна – Лилит Адибекян.
Аарону Адибекяну было 78 лет. Он занимался преподавательской деятельностью.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 11:59 Ушел из жизни социолог Аарон Адибекян
- 11:13 COVID-19: в Армении зарегистрировано 229 новых случаев, выздоровел 451 человек, умерли - 14
- 02.01-23:09 Скончался Азиз Тамоян
- 02.01-17:23 Раскрытие полиции округа Канакер-Зейтун: стреляли из газового пистолета
- 02.01-17:03 Сирия: взрыв на рынке одного из городов․ По предварительным данным, есть пострадавшие и раненые
- 02.01-16:15 Найден разыскиваемый за ограбление
- 02.01-16:01 Афганистан: освобождены пассажиры автобуса, захваченного боевиками
- 02.01-15:31 В новогоднюю ночь во Франции подожжён 861 автомобиль
- 02.01-15:23 Разыскиваемого российскими правоохранителями гражданина нашли в Раздане
- 02.01-14:56 Температура воздуха в Армении существенно не изменится
- 02.01-14:14 В праздничные дни усилилась интенсивность движения по Лачинскому коридору
- 02.01-14:03 Стартовала программа поддержки «Инициатива Фонда быстрого реагирования»
- 02.01-13:47 ДТП со смертельным исходом на дороге Техут-Шнох
- 02.01-13:36 Полиция Гавара раскрыла случай ранения 30-летнего мужчины
- 02.01-13:20 Андре Калисир продолжит карьеру в Греции
- 02.01-12:58 Спасатели потушили пожар в вагоне-времянке
- 02.01-12:10 В Афганистане талибы захватили автобус с 45 пассажирами
- 02.01-11:26 COVID-19: в Армении подтверждено 60 новых случаев
- 02.01-11:16 Пленных армянских военнослужащих надо вернуть незамедлительно․ ЗПЧ ответил на заявление Алиева
- 02.01-11:09 Разведка США: за последние 48 часов Иран повысил боеготовность некоторых своих сил
- 02.01-11:03 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 02.01-00:49 Аронян вышел в финал турнира Airthings Masters
- 01.01-21:05 Мхитарян признан лучшим футболистом «Ромы» в декабре
- 01.01-19:09 Мои мысли с семьями погибших за Родину, пленных и пропавших без вести. Эдуард Агаджанян
- 01.01-18:39 Президент Арцаха Араик Арутюнян начал год с визита на передовую
09:15, 28.12.2020
Просмотрели 2263 раз Ответ Министерства обороны Армении на слухи о возобновлении боев в районе Гадрута
17:57, 28.12.2020
Просмотрели 1569 раз РФ серьезно озабоченна переброской иностранных наемников в зону нагорно- карабахского конфликта
14:31, 31.12.2020
Просмотрели 1286 раз В Арцахе в результате поисковых работ обнаружено 1135 тел
17:05, 30.12.2020
Просмотрели 1286 раз Цель азербайджанских заявлений - сокрытие очередных военных преступлений: АО Арцаха
09:39, 29.12.2020
Просмотрели 1029 раз Пашинян представил единственный вариант, при котором можно было избежать войны