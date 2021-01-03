Время в Ереване: 11:07:36,   3 Январь

Ушел из жизни социолог Аарон Адибекян

Ушел из жизни социолог Аарон Адибекян

Ушел из жизни  Аарон Адибекян — социолог, директор независимого социологического центра «Социометр». Адибекян скончался от коронавирусной болезни.

Как  передает Арменпресс,  об этом  на своей странице в Facebook сообщила дочь Адибекяна – Лилит Адибекян.

Аарону Адибекяну было 78 лет. Он занимался преподавательской деятельностью.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации