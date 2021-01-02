Найден разыскиваемый за ограбление

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Аштаракского отделения полиции, 1 января в 14:15 часов на улице Ереванян в городе Аштарак был найден и доставлен в отдел полиции Жирайр Г., разыскиваемый Нор-Норкским отделением полиции по обвинению по ч.1 ст.176 (ограбление).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Мера пресечения - подписка.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.