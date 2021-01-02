Афганистан: освобождены пассажиры автобуса, захваченного боевиками

В провинции Герат на северо-западе Афганистана 2 января полиции удалось благополучно освободить водителя и пассажиров автобуса, захваченного боевиками.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство СИНЬХУА со ссылкой на официального представителя полиции Басира Расули.

По его словам, освобождено 15 пассажиров, в том числе четыре женщины, один ребенок, а также водитель угнанного утром экстремистами автомобиля. Ранее губернатор региона Мохаммад Омарзай заявил, что боевики Талибана утром захватили автобус с десятками пассажиров в районе Чилдохтаран на трассе Герат-Тургунд. Однако до сих пор ни одна группировка, включая Талибан, не взяла на себя ответственность за случившееся.