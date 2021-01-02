Разыскиваемого российскими правоохранителями гражданина нашли в Раздане

30 декабря в 15:30 часов сотрудники Разданского отдела Полиции Армении в результате оперативно-розыскных мероприятий в районе Кентрон нашли и доставили в отделение гражданина Размика Ш., который разыскивается правоохранителями Зольского района Кабардино-Балкарской Республики РФ по признакам ч.2 ст.143 УК РФ (дорожно-транспортное происшествие).

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.