Разыскиваемого российскими правоохранителями гражданина нашли в Раздане
15:23, 2 Январь, 2021
30 декабря в 15:30 часов сотрудники Разданского отдела Полиции Армении в результате оперативно-розыскных мероприятий в районе Кентрон нашли и доставили в отделение гражданина Размика Ш., который разыскивается правоохранителями Зольского района Кабардино-Балкарской Республики РФ по признакам ч.2 ст.143 УК РФ (дорожно-транспортное происшествие).
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.
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