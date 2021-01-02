Время в Ереване: 11:07:36,   2 Январь

Разыскиваемого российскими правоохранителями гражданина нашли в Раздане

Разыскиваемого российскими правоохранителями гражданина нашли в Раздане

30 декабря в 15:30 часов сотрудники Разданского  отдела Полиции Армении  в  результате  оперативно-розыскных мероприятий в районе Кентрон нашли  и доставили в отделение гражданина Размика Ш., который разыскивается правоохранителями  Зольского района Кабардино-Балкарской Республики РФ   по признакам ч.2 ст.143 УК РФ (дорожно-транспортное  происшествие).

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

 

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации