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Температура воздуха в Армении существенно не изменится

Температура воздуха в Армении существенно не изменится

2 января днем, 3-7 января на территории РА осадков не ожидается.

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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