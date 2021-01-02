Температура воздуха в Армении существенно не изменится
2 января днем, 3-7 января на территории РА осадков не ожидается.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 16:15 Найден разыскиваемый за ограбление
- 16:01 Афганистан: освобождены пассажиры автобуса, захваченного боевиками
- 15:31 В новогоднюю ночь во Франции подожжён 861 автомобиль
- 15:23 Разыскиваемого российскими правоохранителями гражданина нашли в Раздане
- 14:56 Температура воздуха в Армении существенно не изменится
- 14:14 В праздничные дни усилилась интенсивность движения по Лачинскому коридору
- 14:03 Стартовала программа поддержки «Инициатива Фонда быстрого реагирования»
- 13:47 ДТП со смертельным исходом на дороге Техут-Шнох
- 13:36 Полиция Гавара раскрыла случай ранения 30-летнего мужчины
- 13:20 Андре Калисир продолжит карьеру в Греции
- 12:58 Спасатели потушили пожар в вагоне-времянке
- 12:10 В Афганистане талибы захватили автобус с 45 пассажирами
- 11:26 COVID-19: в Армении подтверждено 60 новых случаев
- 11:16 Пленных армянских военнослужащих надо вернуть незамедлительно․ ЗПЧ ответил на заявление Алиева
- 11:09 Разведка США: за последние 48 часов Иран повысил боеготовность некоторых своих сил
- 11:03 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 00:49 Аронян вышел в финал турнира Airthings Masters
- 01.01-21:05 Мхитарян признан лучшим футболистом «Ромы» в декабре
- 01.01-19:09 Мои мысли с семьями погибших за Родину, пленных и пропавших без вести. Эдуард Агаджанян
- 01.01-18:39 Президент Арцаха Араик Арутюнян начал год с визита на передовую
- 01.01-18:27 В Физулинском районе азербайджанец подорвался на мине
- 01.01-17:03 Я уверен, что грядущий год будет годом мира и радости. Хоакин Капаррос
- 01.01-16:52 2021 год будет намного лучше. Левон Аронян
- 01.01-16:05 Артур Алексанян: неся постигшую напасть, мы должны продолжать жить, творить, учиться и побеждать
- 01.01-16:03 Итальянская община Озио Сопра признала независимость Арцаха
09:15, 28.12.2020
Просмотрели 2238 раз Ответ Министерства обороны Армении на слухи о возобновлении боев в районе Гадрута
17:57, 28.12.2020
Просмотрели 1538 раз РФ серьезно озабоченна переброской иностранных наемников в зону нагорно- карабахского конфликта
16:28, 26.12.2020
Просмотрели 1265 раз Армия обороны сообщает о неточностях в опубликованном 26 декабря списке погибших военнослужащих
14:31, 31.12.2020
Просмотрели 1162 раз В Арцахе в результате поисковых работ обнаружено 1135 тел
17:05, 30.12.2020
Просмотрели 1157 раз Цель азербайджанских заявлений - сокрытие очередных военных преступлений: АО Арцаха