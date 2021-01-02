Температура воздуха в Армении существенно не изменится

2 января днем, 3-7 января на территории РА осадков не ожидается.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура воздуха существенно не изменится.