Стартовала программа поддержки «Инициатива Фонда быстрого реагирования»

Учитывая необходимость и важность профессиональной и психологической подготовки в деле освещения кризисных ситуаций, Клуб общественной журналистики запустил программу поддержки «Инициатива Фонда быстрого реагирования» для представителей медиасферы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Клуб общественной журналистики. Основными целями программы являются предоставление быстрой и гибкой поддержки журналистам, работникам СМИ, оказание им медицинской и психологической помощи, развитие навыков в применении международного гуманитарного права, цифровых и персональных данных, оказания первой помощи, а также повышение осведомленности журналистов и общественности о психологической защите.

Для достижения вышеуказанных целей всемирно признанный американский центр Dart Journalism & Trauma Center организует ряд тренингов, специализирующихся на психологической защите и посттравматическом стрессовом расстройстве (PTSD).

Тренинги будут проводиться по вопросам международного гуманитарного права, первой помощи, безопасности цифровых и личных данных. Программа направлена на содействие участию участвующих журналистов в чрезвычайных ситуациях, поддержку средствам массовой информации в разработке правил техники безопасности в качестве долгосрочной гарантии безопасности журналистов.

Мероприятия по наращиванию потенциала психологов будут координироваться лучшими международными и местными экспертами. Целью этой программы помощи является, прежде всего, Вторая арцахская война и освещающие ее журналисты, операторы, фотожурналисты, документалисты, редакторы, руководители СМИ, а также организации гражданского общества, которые проводят информационную деятельность.