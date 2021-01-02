ДТП со смертельным исходом на дороге Техут-Шнох

2 января около 18:15 часов на 2-м километре трассы Техут-Шнох водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и оказался в ущелье (9 метров). 23-летний водитель Геворг Махмудян скончался по дороге в больницу.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.