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Полиция Гавара раскрыла случай ранения 30-летнего мужчины

Полиция Гавара раскрыла случай ранения 30-летнего мужчины

1 декабря в 22:00 часа в Гаварское отделение полиции Армении поступило сообщение из больницы о том, что к ним  доставлен 30-летний мужчина с «колото-резаным ранением в левой половине грудной клетки».

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими  Гавара, выяснилось, что в тот же день, около 21:00 часа, потерпевший и 22-летний мужчина поссорились из-за того, что не уступили друг другу дорогу. Последний   ударил 30-летнего мужчину складным ножом.

Молодого человека  нашли. Он дал признательные объяснения.

Конфисковано орудие преступления – нож.

Назначены экспертизы.

Материалы подготавливаются.

 

 

 

 

 

 

 


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