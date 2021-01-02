Андре Калисир продолжит карьеру в Греции

Защитник сборной Армении по футболу Андре Калисир продолжит карьеру в другом клубе.

Как передает Арменпресс, Калисир продолжит карьеру в Греции после чемпионата Швеции. Ушедший из «Гетеборга» Калисир отныне будет играть за «Аполлон Смирнис». Другие детали контракта не сообщаются.

«Аполлон Смирнис» с 12 очками занимает 11-е место в чемпионате Греции.

Андре Калисир был в «Гётеборге» с 2018 года. Защитник выиграл с клубом Кубок Швеции и провел 97 игр..