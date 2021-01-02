Спасатели потушили пожар в вагоне-времянке

2-го января в 02:34 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что в селе Касах горит вагон-времянка, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в нежилом вагоне-времянке в селе Касах, близ одного из домов по ул. Геворка Чауша.

Пожар был купирован в 04։56 часов, потушен в 06։07.