Время в Ереване: 11:07:36,   2 Январь

Спасатели потушили пожар в вагоне-времянке

Спасатели потушили пожар в вагоне-времянке

2-го января   в 02:34 часов   в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что  в  селе Касах  горит вагон-времянка,  необходима  помощь спасателей.  

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в нежилом вагоне-времянке в  селе Касах,  близ одного из домов по ул. Геворка Чауша.

Пожар был купирован в 04։56 часов, потушен в 06։07.

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации