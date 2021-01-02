В Афганистане талибы захватили автобус с 45 пассажирами
В афганской провинции Герат боевики Талибана захватили автобус с 45 пассажирами.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Shamshad News, об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает телеканал со ссылкой на свой источник, инцидент произошел около 7.00 часов по местному времени.
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