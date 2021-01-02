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В Афганистане талибы захватили автобус с 45 пассажирами

В Афганистане талибы захватили автобус с 45 пассажирами

В афганской провинции Герат боевики Талибана захватили автобус с 45 пассажирами.

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на Shamshad News, об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает телеканал со ссылкой на свой источник, инцидент произошел около 7.00 часов  по местному времени.

 

 

 


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