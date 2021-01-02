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COVID-19: в Армении подтверждено 60 новых случаев

COVID-19: в Армении подтверждено 60 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов  2 января, в общей сложности подтверждено 159798 случаев заболевания коронавирусом, из них 143640 случаев излечения, а в 2836 случаях  зарегистрирован смертельный исход.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, в настоящее время лечение от коронавируса проходят 12635 пациентов. Всего было проведено  596416 тестирований.

«Таким образом, вчера было проведено 540 тестов, которые подтвердили 60 новых случаев заболевания коронавирусом. У нас 285 выздоровевших и 8 умерших пациентов.

Накануне было зарегистрировано 2 случая смерти, когда у пациентов был диагностирован  COVID-19, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев  687», - сказано в сообщении.

 

 

 

 

 


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