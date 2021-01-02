Пленных армянских военнослужащих надо вернуть незамедлительно․ ЗПЧ ответил на заявление Алиева

Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян отреагировал на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева об армянских военнослужащих, находящихся в плену в Азербайджане.

Арменпресс представляет заявление Защитника прав человека Армении․

«Говоря о находящихся в плену в этой стране армянских военнослужащих, президент Азербайджана заявил, что они являются не военнопленными. Он заявил, что они были арестованы, что они террористы.

Как Защитник прав человека Республики Армения особо отмечаю, что подобные заявления грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования в области прав человека. Заявление президента Азербайджана прямо противоречит требованию пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором говорится об обмене пленными или другими удерживаемыми лицами.

Армянские военнослужащие, захваченные азербайджанскими военнослужащими, должны быть немедленно освобождены и возвращены в Армению. Это нужно сделать немедленно и без каких-либо предварительных условий — по статусу они являются военнопленными.

И без того, как во время боевых действий, так и после их прекращения, власти Азербайджана постоянно нарушали международные требования и гуманитарные соглашения в области прав человека. Возвращение пленных искусственно затягивается, их реальное количество не указывается, при этом продолжаются пытки и бесчеловечное обращение с ними, не прекращается целенаправленная публикация подтверждающих это видеороликов, создаются препятствия в процессе обмена телами жертв и т.д.

Исследования и отчеты сотрудников Защитника прав человека Армении подтверждают, что все это направлено на причинение душевных страданий семьям пленников, игру с эмоциями армянского общества и создание напряженности в нашей стране.

Мониторинг очевидным образом подтверждает, что в случае с властями Азербайджана необходимо всегда действовать с конкретными гарантиями, которые обеспечат неукоснительное выполнение ими гуманитарных договоренностей и международных требований.

Поэтому я обращаю внимание международного сообщества, и особенно международных организаций, своими мандатами уполномоченных защищать права человека, на вышеупомянутое заявление президента Азербайджана, дабы исключить любое нарушение гуманитарного процесса, обеспечить его строгое соответствие международным требованиям в области прав человека».