Разведка США: за последние 48 часов Иран повысил боеготовность некоторых своих сил

Разведслужбы США считают, что Иран за последние два дня повысил уровень боеготовности некоторых своих военно-морских сил.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую публикацию на сайте телеканала CNN.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США, ранее сообщалось, что Иран якобы «отправляет в Ирак баллистические ракеты малой дальности».

По данным Fox News, именно из-за этого Вашингтон разместил на Ближнем Востоке стратегические бомбардировщики B-52.

Американский телеканал привел данные, согласно которым спецслужбы США считают, что Тегеран может планировать нанесение удара по войскам США на Ближнем Востоке. По информации источника, Иран «хочет отомстить за убийство генерала Сулеймани».

Командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи предупредил, что американская сторона «готова ответить на любую агрессию в регионе», направленную против граждан или интересов США.

В начале этой недели министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Соединенные Штаты ищут предлог для развязывания войны с Тегераном. Он отметил, что об этом свидетельствуют данные разведслужб.

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