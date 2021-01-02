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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории  Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнского района, закрыты.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом, а для других транспортных средств открыт.

На  дорогах Сюникской  области местами гололед.

О Ларсе

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов  транспорта.

Согласно информации, полученной  из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

 

 

 


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