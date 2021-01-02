На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнского района, закрыты.
Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом, а для других транспортных средств открыт.
На дорогах Сюникской области местами гололед.
О Ларсе
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.
Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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