На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнского района, закрыты.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепом, а для других транспортных средств открыт.

На дорогах Сюникской области местами гололед.

О Ларсе

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.