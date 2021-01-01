Мхитарян признан лучшим футболистом «Ромы» в декабре 

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян признан лучшим футболистом месяца (декабря) в составе «Ромы».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В результате голосования на официальном сайте "Ромы" именно Мхитарян получил наибольшее количество голосов.

Ранее, 25 декабря, Федерация футбола Армении подвела итоги голосования 2020 года в номинации «Лучший футболист года». Набрав 133 очка, лучшим футболистом года (в 2020 году) в Армении стал капитан сборной страны Генрих Мхитарян, которому это звание присуждается в 10-й раз.