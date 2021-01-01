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Мои мысли с семьями погибших за Родину, пленных и пропавших без вести. Эдуард Агаджанян

Мои мысли с семьями погибших за Родину, пленных и пропавших без вести. Эдуард Агаджанян

Руководитель аппарата премьер-министра РА Эдуард Агаджанян полон надежд,  что в 2021 году мы не станем  жалеть сил и энергии, чтобы впрячься в дело  развития и процветания  Родины.

Как  передает Арменпресс, Агаджанян написал об этом на своей странице в Facebook, добавив, что все это должно быть сделано во имя светлой памяти героев армянского народа и во имя благополучного будущего детей. 

«2020 год был полон испытаний и испытаний для всех нас. В сложной для всего мира ситуации у нас были свои собственные несчастья и потери. Сейчас я думаю о семьях соотечественников, погибших при защите Родины, о попавших в плен в результате боевых действий, о пропавших без вести и об их  семьях.  Я действительно разделяю горе и боль всех вас», - отметил  глава аппарата  премьер-министра.

Он также отметил, что преклоняется перед теми мужчинами и женщинами, которые сражались насмерть на поле битвы за защиту Родины, перед каждым, кто, будучи в тылу, стал частью огромного дела.

«Мир всем нам — и  среди нас, и вне нас», - написал Агаджанян.


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