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Президент Арцаха Араик Арутюнян начал год с  визита на передовую

Президент Арцаха Араик Арутюнян начал год с  визита на передовую

1 января Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил линию фронта и на месте ознакомился с фортификационными сооружениями.

Президент Арцаха побеседовал с защитниками Отечества, поинтересовался существующими проблемами и отметил, что, независимо от последствий войны, программы усиления Армии обороны и модернизации вооружений останутся в числе приоритетов правительства. 

"У нас должна быть качественно новая армия, которая будет учитывать уроки войны, опыт ведущих стран и современные виды вооружений", - сказал он.


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