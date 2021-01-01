Президент Арцаха Араик Арутюнян начал год с  визита на передовую

1 января Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил линию фронта и на месте ознакомился с фортификационными сооружениями.

Президент Арцаха побеседовал с защитниками Отечества, поинтересовался существующими проблемами и отметил, что, независимо от последствий войны, программы усиления Армии обороны и модернизации вооружений останутся в числе приоритетов правительства.

"У нас должна быть качественно новая армия, которая будет учитывать уроки войны, опыт ведущих стран и современные виды вооружений", - сказал он.