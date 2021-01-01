В Физулинском районе азербайджанец подорвался на мине
18:27, 1 Январь, 2021
В результате взрыва мины в Физулинском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, был ранен азербайджанец.
Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, ему ампутировали обе ноги.
Пострадавший - Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.).
Прокуратура Физулинского района начала расследование инцидента. Азербайджанцы посещают необъявленные территории без разрешения властей.
После 10 ноября 10 азербайджанцев были убиты и ранены в результате взрывов мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.
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