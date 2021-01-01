В Физулинском районе азербайджанец подорвался на мине 

В результате взрыва мины в Физулинском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, был ранен азербайджанец.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, ему ампутировали обе ноги.

Пострадавший - Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.).

Прокуратура Физулинского района начала расследование инцидента. Азербайджанцы посещают необъявленные территории без разрешения властей.

После 10 ноября 10 азербайджанцев были убиты и ранены в результате взрывов мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.