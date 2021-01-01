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В Физулинском районе азербайджанец подорвался на мине 

В Физулинском районе азербайджанец подорвался на мине 

В результате взрыва мины в Физулинском районе, перешедшем под контроль Азербайджана, был ранен азербайджанец.

Как  передает Арменпресс, со ссылкой на РИА Новости, ему ампутировали обе ноги.

Пострадавший - Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 г.р.).

Прокуратура Физулинского района начала расследование инцидента. Азербайджанцы посещают необъявленные территории без разрешения властей.

После 10 ноября 10 азербайджанцев были убиты и ранены в результате взрывов мин  на территориях, перешедших  под контроль Азербайджана.


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