Я уверен, что грядущий год будет годом мира и радости. Хоакин Капаррос

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос поздравил с Новым годом.

«Поздравляю всех с Новым – 2021-ым годом, особенно хочу поздравить армянский футбол. Прошедший год был трудным, но я уверен, что этот новый год будет годом мира и радости», - как сообщает Арменпресс, написал Капаррос.

В 2020г. Капаррос был признан в Армении тренером года. В прошлом году сборная Армении по футболу обыграла команду Северной Македонии в последнем туре второй подгруппы дивизиона С Лиги Наций, впервые в истории став победителем подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капарроса получила право играть в дивизионе B Лиги Наций.