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Я уверен, что грядущий год будет годом мира и радости. Хоакин Капаррос

Я уверен, что грядущий год будет годом мира и радости. Хоакин Капаррос

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос поздравил с Новым годом.

«Поздравляю всех с Новым – 2021-ым годом, особенно хочу поздравить армянский футбол. Прошедший год  был трудным, но я уверен, что этот новый год будет годом мира и радости», - как сообщает Арменпресс, написал Капаррос. 

В 2020г. Капаррос был признан в  Армении тренером года. В прошлом году сборная Армении по футболу обыграла команду Северной Македонии в последнем туре второй подгруппы дивизиона С Лиги Наций, впервые в истории став победителем подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капарроса получила  право играть в дивизионе B Лиги Наций.


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