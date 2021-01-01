2021 год будет намного лучше. Левон Аронян
16:52, 1 Январь, 2021
Лидер армянских шахмат, член мужской сборной Армении Левон Аронян поздравил всех с Новым годом.
"С Новым Годом. 2020 год был трудным, но я знаю —' 2021 год будет лучше. Почик обещает (кличка собаки Ароняна, Почик на арм. «хвостик» - ред.). Чудеса случаются», - как передает Арменпресс, написал Аронян.
В эти дни Аронян участвует в международном онлайн-турнире по быстрым шахматам, он уже победил в первом матче полуфинала.
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