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2021 год будет намного лучше. Левон Аронян

2021 год будет намного лучше. Левон Аронян

Лидер армянских шахмат, член мужской сборной Армении Левон Аронян поздравил всех с Новым годом.

"С Новым Годом. 2020 год был трудным, но я знаю —' 2021 год будет лучше. Почик обещает (кличка собаки Ароняна,  Почик  на арм. «хвостик» - ред.).  Чудеса случаются», - как передает Арменпресс, написал Аронян.

В эти дни Аронян участвует в международном онлайн-турнире по быстрым шахматам, он уже победил в первом матче полуфинала.


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