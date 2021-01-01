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Артур Алексанян: неся постигшую напасть, мы должны продолжать жить, творить,   учиться и побеждать 

Артур Алексанян: неся постигшую напасть, мы должны продолжать жить, творить,   учиться и побеждать 

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по борьбе Артур Алексанян поздравил всех с Новым годом и Рождеством. 

Как  передает Арменпресс,  в   поздравительном послании Алексаняна, в частности, говорится: 

«В 2020 году наш народ пережил катастрофу, этот период был полон страданий и потерь — но и героизма тоже.

Неся глубокую боль, постигшую нас напасть, мы должны продолжать жить, творить,   получать образование, побеждать — ради нашей страны, ради наших героев, обретших бессмертие, ради будущего.

Мы обязаны создать сильное государство, основанное на единстве, единодушии, любви и терпимости. Пусть новый год станет годом мира, солидарности и достижений.

Поздравляю с Новым годом и Рождеством".


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