Артур Алексанян: неся постигшую напасть, мы должны продолжать жить, творить,   учиться и побеждать 

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по борьбе Артур Алексанян поздравил всех с Новым годом и Рождеством.

Как передает Арменпресс, в поздравительном послании Алексаняна, в частности, говорится:

«В 2020 году наш народ пережил катастрофу, этот период был полон страданий и потерь — но и героизма тоже.

Неся глубокую боль, постигшую нас напасть, мы должны продолжать жить, творить, получать образование, побеждать — ради нашей страны, ради наших героев, обретших бессмертие, ради будущего.

Мы обязаны создать сильное государство, основанное на единстве, единодушии, любви и терпимости. Пусть новый год станет годом мира, солидарности и достижений.

Поздравляю с Новым годом и Рождеством".