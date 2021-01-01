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Итальянская община Озио Сопра признала независимость Арцаха

Итальянская община Озио Сопра признала независимость Арцаха

Итальянская коммуна Озио Сопра (Osio Sopra) признала независимость Арцаха.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает посольство Республики Армения в Италии.


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