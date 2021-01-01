Итальянская община Озио Сопра признала независимость Арцаха
Итальянская коммуна Озио Сопра (Osio Sopra) признала независимость Арцаха.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Республики Армения в Италии.
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