Мы должны жить и творить свою судьбу с твердой верой, сильной волей․ Предстоятель Арцахской епархии

Предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян выступил с видеообращением по случаю Нового года.

«2020 год был високосным, он всегда полон трудностей. Для нас это был год героической борьбы, трудностей, испытаний и потерь. Пусть он уйдет в историю, а мы встретим новый год с новым ожиданием и новой надеждой. В наступающем новом году мы должны перегруппироваться, быть более организованными. Трудности приходят и уходят, как суровые зимние дни, но ночь сменяется утром, светом и новой жизнью. Мы тоже должны жить с этой надеждой. Побеждает тот, кто пробуждается и реорганизуется.

На протяжении веков Арцах боролся за свою независимость и свободу. У нас было много побед, иногда мы попадали под власть персов, татаро-монголов, арабов. Мы должны пройти этот путь до конца, чтобы окончательно установить справедливость и свободу на нашей исторической родине. Мы должны строить свое будущее с новыми надеждами, новыми ожиданиями – делать все, что зависит от нас», - как передает Арменпресс, сказал он, призывая переорганизоваться — для достижения успеха в будущем.

Он пожелал, чтобы 2021 год стал для армянского народа годом мира, творчества, созидания и исцеления.

«Мы должны жить, творить с этим ожиданием, творить свою судьбу с твердой верой, сильной волей и большой надеждой. Мы должны быть сильными», - отметил архиепископ Паргев Мартиросян.