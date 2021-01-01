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Аронян выиграл первый матч   полуфинала Airthings Masters

Аронян выиграл первый матч   полуфинала Airthings Masters

Армянский шахматный лидер Леон Аронян продолжает успешное выступление на Airthings Masters.

Как сообщает Арменпресс, в этом онлайн-турнире по быстрым шахматам Аронян в полуфинале соревновался с Максимом Вашье-Лагравом из Франции. В двух из четырех сыгранных партий Аронян выиграл, а две завершились вничью. После первого дня игры армянский гроссмейстер лидирует в счете - 1:3.

Второй матч полуфинала выиграл Теймур Раджабов.  

Airthings Masters стартовал  24 декабря. Турнир  состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит первый приз - 60 000 долларов. Помимо Ароняна, в Airthings Masters также принимают участие Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Уэсли Со, Давид Антон Гихарро, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пентала Харикришна. 

Турнир завершится 2 января.


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