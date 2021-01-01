Всего в Нагорный Карабах вернулись около 47 тысяч арцахцев 

Члены российской Миротворческой миссии продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев из Армении в Нагорный Карабах.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.

За один день в Степанакерт автобусами вернулись 220 беженцев из Еревана.

«Всего в Нагорный Карабах вернулось около 47 тысяч беженцев. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение мирных жителей в места постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливается гражданская инфраструктура», - говорится в заявлении.

Российская миротворческая миссия продолжает в круглосуточном режиме следить с наблюдательных пунктов за соблюдением режима прекращения огня.