Всего в Нагорный Карабах вернулись около 47 тысяч арцахцев
11:29, 1 Январь, 2021
Члены российской Миротворческой миссии продолжают обеспечивать безопасное возвращение арцахцев из Армении в Нагорный Карабах.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РФ.
За один день в Степанакерт автобусами вернулись 220 беженцев из Еревана.
«Всего в Нагорный Карабах вернулось около 47 тысяч беженцев. Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение мирных жителей в места постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливается гражданская инфраструктура», - говорится в заявлении.
Российская миротворческая миссия продолжает в круглосуточном режиме следить с наблюдательных пунктов за соблюдением режима прекращения огня.
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