COVID-19: в Армении подтверждено 329 новых случаев, выздоровели 554 гражданина

По состоянию на 1 января в Армении подтверждено 329 новых случаев заболевания коронавирусом, 554 гражданина выздоровели, 5 умерли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

За один день было проведено 1973 тестирований. Таким образом, общее количество тестов достигло 595876. Подтверждено 159 738 случаев заболевания коронавирусом, из них: 143 355 граждан выздоровели и 2828 умерли. 12870 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса.

В этот же день зарегистрирован 1 случай смерти, когда у пациента диагностировали COVID-19, но он умер от другого заболевания. Всего таких случаев 685.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00 11 сентября по 11 января 2021г. включительно.