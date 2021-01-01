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COVID-19: в Армении подтверждено 329 новых случаев, выздоровели 554 гражданина

COVID-19: в Армении подтверждено 329 новых случаев, выздоровели 554 гражданина

По состоянию на 1 января в Армении подтверждено 329 новых случаев заболевания коронавирусом, 554 гражданина выздоровели, 5 умерли. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

За один день было проведено 1973 тестирований. Таким образом, общее количество тестов достигло 595876. Подтверждено 159 738 случаев заболевания коронавирусом, из них:  143 355 граждан выздоровели и 2828 умерли. 12870 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса.

В этот же день зарегистрирован 1 случай смерти, когда у пациента  диагностировали COVID-19, но он умер  от другого заболевания. Всего таких случаев  685.

11 сентября правительство приняло решение заменить введенное в Республике Армения чрезвычайное положение, объявленное 16 марта 2020 года и продленное до 11 сентября, на карантин — с 17:00  11 сентября по 11 января 2021г. включительно.


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