Армянский гроссмейстер Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ. Как сообщает Арменпресс, в рейтинге января Аронян, как и в предыдущем месяце, занимает 6-е место. Лидер таблицы - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Представляющие Армению Габриел Саркисян на 53-м месте, Карен Григорян - 73-м, Грант Мелкумян - 79-м.