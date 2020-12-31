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Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ

Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ

Армянский гроссмейстер Левон Аронян сохранил свои позиции в рейтинге ФИДЕ. Как сообщает Арменпресс, в рейтинге января Аронян, как и в предыдущем месяце, занимает 6-е место. Лидер таблицы - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Представляющие Армению Габриел Саркисян на 53-м месте, Карен Григорян - 73-м, Грант Мелкумян - 79-м.


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