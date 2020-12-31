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Президент Армении получает поздравительные послания по случаю Нового года и Святого Рождества

Президент Армении получает поздравительные послания по случаю Нового года и Святого Рождества

Президент Республики Армения Армен Саркисян по случаю праздников Нового года и Святого Рождества продолжает получать поздравительные послания от руководителей разных стран и международных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президенту Саркисяну и армянскому народу свои поздравления и добрые пожелания направили президент Сербии Александр Вучич, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Украины Владимир Зеленский, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Словении Борут Пахор,  король Норвегии Харальд Пятый, генерал-губернатор Новой Зеландии Патси Рэдди, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, председатель Исполнительного комитета СНГ, исполнительный секретарь Сергей Лебедев.
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