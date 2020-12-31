Лидер щахмат Армении Левон Аронян вышел в полуфинал международного онлайн-турнира Airthings Masters.

Как передает Арменпресс, в этом онлайн-турнире по быстрым шахматам Аронян в четвертьфинале соревновался с представителем США Хикару Накамурой. Аронян одержал победу и по итогам партий двух дней вышел в полуфинал, где армянский гроссмейстер встретится с Максимом Вашье-Лагравом из Франции.

Airthings Masters стартовали 24 декабря. Турнир состоит из отборочного раунда, полуфинала и финала. Призовой фонд турнира составляет 200 тысяч долларов. Победитель получит первый приз - 60 000 долларов. Помимо Ароняна, в Airthings Masters также принимают участие Хикару Накамура, Максим Вашье-Лаграв, Даниил Дубов, Теймур Раджабов, Уэсли Со, Давид Антон, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Пентала Харикришна. Турнир завершится 2 января.