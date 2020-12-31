В Арцахе в результате поисковых работ обнаружено 1135 тел

По состоянию на 30 декабря спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха в результате поисковых работ обнаружили 1135 тел, в том числе тела мирных жителей. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице службы в Facebook.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой 10 ноября 2020 года, спасательные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 13 ноября 2020 года проводят поисково-спасательные работы в районах боевых действий. В результате этих работ по состоянию на 30 декабря обнаружено 1135 тел, в том числе тела мирных жителей », - говорится в сообщении.

По приказу директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Карена Саркисяна сегодня также ведутся поисковые работы. В настоящее время три спасательных отряда работают в Мартунинском и Мартакертском районах, а также в Мехакаване (Джебраил). По инициативе начальника службы в поисках спасательных отрядов принимают участие родственники погибших или пропавших без вести военнослужащих и знакомые с местностью сопровождающие.

Поисковые работы продолжатся и в последующие дни.