Ереванский метрополитен в праздничные дни будет работать в обычном режиме

Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна в праздничные дни будет работать в обычном режиме. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

«Дорогие граждане, в праздничные дни по случаю Нового года и Рождества ЗАО «Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна» будет работать в штатном режиме. Изменений в графике работы метро не будет. Метрополитен будет работать с 07:00 до 23:00 часов», - говорится в сообщении.