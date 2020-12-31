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Ереванский метрополитен в праздничные дни будет работать в обычном режиме

Ереванский метрополитен в праздничные дни будет работать в обычном режиме

Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна в праздничные дни будет работать в обычном режиме. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

«Дорогие граждане, в праздничные дни по случаю Нового года и Рождества ЗАО «Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна» будет работать в штатном режиме. Изменений в графике работы метро не будет. Метрополитен будет работать с 07:00 до 23:00 часов», - говорится в сообщении.


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