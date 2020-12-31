Борис Джонсон поздравил президента Армении по случаю Нового года и Рождества
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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