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Айказ Баграмян освобожден с должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ

Айказ Баграмян освобожден с должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ

По предложению премьер-министра Армении и указом президента Армении, Айказ Баграмян освобожден с должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.


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