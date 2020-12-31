Президент Египта поздравил президента Армении по случаю Нового года и Рождества
12:52, 31 Декабрь, 2020
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:
«Я полон надежды, что в 2021 году мы станем свидетелями дальнейшего расширения наших двусторонних связей в соответствии с духом нашей дружбы и сотрудничества, которым на протяжении многих десятилетий были отмечены наши отношения на благо наших двух дружественных народов».
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