Президент Египта поздравил президента Армении по случаю Нового года и Рождества

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Ас-Сиси направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Я полон надежды, что в 2021 году мы станем свидетелями дальнейшего расширения наших двусторонних связей в соответствии с духом нашей дружбы и сотрудничества, которым на протяжении многих десятилетий были отмечены наши отношения на благо наших двух дружественных народов».