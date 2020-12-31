Посол РФ поздравил армянский и российский народы с Новым годом и Рождеством

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республики Армения Сергей Копыркин выступил с новогодним посланием. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в послании посла Копыркина говорится:

“Подходит к концу 2020 год, ставший для всех нас годом серьезных испытаний. Коронавирусная инфекция, драматические события, связанные с эскалацией нагорно-карабахского конфликта, наложили отпечаток на все стороны нашей жизни. В условиях суровых вызовов с особой четкостью проявилась востребованность и безальтернативность братских, союзнических отношений, объединяющих наши страны, и традиционно присущих им качеств – общности стратегических интересов, чувства локтя, готовности прийти на помощь и взаимного доверия. Вступая с этим багажом в новый год, мы имеем все основания, несмотря на стоящие перед нами проблемы и трудности, с оптимизмом смотреть в будущее.

От Нового года мы всегда ожидаем добрых вестей и радостных событий. Хочется надеяться, что он нас не обманет.

Желаю всем нам, нашим семьям мирного неба над головой, здоровья и благополучия.

С наступающим Новым годом и Рождеством!”