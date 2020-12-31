От имени президента Армении воздана дань уважения памяти павших за защиту Отечества героев

От имени президента Республики Армения Армена Саркисяна сегодня воздана дань уважения памяти павших за защиту Отечества героев. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в воинском пантеоне «Ераблур» от имени президента Саркисяна возложен венок к мемориальной стене, увековечивающей подвиг погибших за свободу и независимость Отечества.