Президент Республики Арцах принял министра образования, науки, культуры и спорта Армении 

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 30 декабря принял министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна и заместителя министра Карена Гилояна.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян подчеркнул важность слаженной и эффективной работы министерств образования и науки двух стран. Он отметил, что, несмотря на трудности послевоенного периода, правительство не пожалеет сил и энергии для развития сфер образования, науки, культуры, спорта в республике, задействуя различные необходимые средства и создавая соответствующие условия. По словам президента, большая часть школьников и студентов уже вернулась, и их количество будет значительно увеличиваться параллельно с решением жилищных проблем.

Министр Думанян поблагодарил президента Арутюняна за теплый прием и выразил готовность придать новое качество существующему сотрудничеству. Ваграм Думанян также отметил, что новогодние каникулы проведет в Арцахе.

На встрече также присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Гараханян и руководитель администрации президента Артак Бегларян.