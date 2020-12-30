В Монголии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Власти Монголии зарегистрировали первый случай смерти пациента с COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на монгольское министерство здравоохранения.

По сообщениям агентства, умершей было 76 лет, она получала медицинскую помощь в столице Улан-Баторе. Как отмечают в ведомстве, пациентка страдала и от других серьезных заболеваний, в том числе диабета, гипертонии, хронического гепатита C. Минздрав назвал COVID-19 "сопутствующим" заболеванием.

По информации газеты South China Morning Post, женщина умерла в субботу.

Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций и национальных властей, включил этот случай в свою статистику в качестве летального.

Как сообщает агентство МОНЦАМЭ, за последние сутки в Монголии выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 1 195 человек, из них 824 человека уже поправились.