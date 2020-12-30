Президент Грузии поздравила президента Армении с наступающими праздниками

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю Нового года и Рождества Христова. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президента Армении также поздравил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.