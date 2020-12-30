Российские миротворцы не выявили нарушений прекращения огня в Арцахе

В Нагорном Карабахе не зафиксировано новых нарушений режима прекращения огня и провокаций. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил замначальника Центра примирения сторон российских миротворцев в Нагорном Карабахе, полковник Дмитрий Перепелкин.

"Обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Мониторинг обстановки осуществляется круглосуточно", - сказал офицер.

Он добавил, что миротворцы РФ продолжают контролировать реализацию договоренностей о прекращении огня и боевых действий на линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Полковник уточнил, что на сегодняшний день при содействии российских миротворцев в Карабах вернулось 46 513 беженцев.