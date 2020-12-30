Обнаружены останки еще 22 военнослужащих: спасатели Арцаха будут работать в чрезвычайном режиме

При поисковых работах на участках боевых действий Физули, Гадрута, а также от Кубатлу до Хндзореска обнаружены тела еще 22 погибших военнослужащих.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах Унан Тадевосян.

При поисковых работах уже обнаружены останки 1 133 человек. 28 декабря азербайджанская сторона не разрешила проводить поиски в направлении Гадрута. На следующий день удалось договориться и продолжить работу. Такие случаи бывали в разных частях страны. Военное положение в Арцахе продолжает действовать, поэтому в ближайшие дни мы продолжим работу в условиях чрезвычайного положения. Однако продолжение поисково-спасательных работ в новогодние праздники зависит и от переговоров с азербайджанской стороной”, - сказал Унан Тадевосян.