Директор СНБ Армении в Москве встретился с азербайджанским коллегой
15:17, 30 Декабрь, 2020
По инициативе директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова 28 декабря в Москве состоялась трехсторонняя встреча руководителей Служб государственной безопасности Армении, Азербайджана и ФСБ РФ. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.
В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе вопрос обмена пленными и поисков пропавших без вести.
По итогам встречи достигнуты договоренности о выполнении работ по разным направлениям.
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