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Директор СНБ Армении в Москве встретился с азербайджанским коллегой

Директор СНБ Армении в Москве встретился с азербайджанским коллегой

По инициативе директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова 28 декабря в Москве состоялась трехсторонняя встреча руководителей Служб государственной безопасности Армении, Азербайджана и ФСБ РФ. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-центре Службы национальной безопасности Армении.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе вопрос обмена пленными и поисков пропавших без вести.

По итогам встречи достигнуты договоренности о выполнении работ по разным направлениям.


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