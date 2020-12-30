Разграничение границ приносит серьезные угрозы жизненным правам людей: Омбудсмен Армении

Рабочая группа во главе с омбудсменом Армении 29 декабря посетила Гегаркуникскую область.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата Защитника прав человека Армении, омбудсмен провел встречи и обсуждения с командиром соответствующего соединения, с губернатором Гегаркуника, а также с руководителем общины Гегамасар. Встречи и рабочие обсуждения состоялись и в селах Сотк, Кут, Норабак и в др.

Жители сел, ставших приграничными, выразили реальную озабоченность, которая касается как их жизни и безопасности, физической и психической неприкосновенности и других жизненно важных прав, так и их собственности, в том числе невозможности заниматься сельским хозяйством и животноводством.

Встреча состоялась и с руководством компании “ГеоПроМайнинг Голд”, эксплуатирующей золотоносное месторождение Сотка, в ходе которой были обсуждены вопросы, касающиеся как бизнес сферы, так и гарантирования прав работников.

Все результаты этого визита будут обобщены и отправлены в органы государственного управления. Будут сделаны необходимые запросы и потребуются разъяснения.