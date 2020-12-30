Впереди перспективы светлого будущего: обращение посла США в Армении к армянскому народу

Армянский народ стойкий, впереди перспективы и возможности светлого будущего. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила посол США в Армении Линн Трейси в своем обращении к армянскому народу.

“Мои дорогие армянские друзья и коллеги, последний год принес Вам много вызовов, трудностей и потерь, начиная с эпидемии до нагорно-карабахского конфликта. Во многих семьях в эти праздники за столом будут пустые места. Мы надеемся, что эти семьи смогут обрести мир и покой. В преддверии 2021 года мы надеемся, что в Новом году будет больше приятных дней. Армянский народ стойкий, я уверена, что у Вас впереди есть перспективы и возможности светлого будущего. Пусть этот Новый год станет годом мира и здоровья для всех Вас”, - написала Линн Трейси.