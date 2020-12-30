В МЧС Армении с 11 января будет действовать телефон доверия
14:56, 30 Декабрь, 2020
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении с 11 января будет действовать телефон доверия.
Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, по вопросам, связанным с системой МЧС, граждане могут звонить по телефону (010) 36-77-25, ежедневно с 9:00 до 17:00.
Эта новая услуга позволит получать предложения и замечания населения относительно работ министерства, а также оперативно и профессионально реагировать на поднимаемые ими вопросы.
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