В МЧС Армении с 11 января будет действовать телефон доверия

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении с 11 января будет действовать телефон доверия.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, по вопросам, связанным с системой МЧС, граждане могут звонить по телефону (010) 36-77-25, ежедневно с 9:00 до 17:00.

Эта новая услуга позволит получать предложения и замечания населения относительно работ министерства, а также оперативно и профессионально реагировать на поднимаемые ими вопросы.