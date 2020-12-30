Архив Мгера Мкртчяна передан в Музей литературы и искусства им. Е.Чаренца

Музей литературы и искусства им. Е. Чаренца завершил год важным пополнением.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, вдова выдающегося актера, народного артиста СССР и Армянской ССР Мгера Мкртчяна Тамар Ованнисян передала музею свой личный архив документов и коллекцию музейных предметов, связанных с Мгером Мкртчяном.

В день памяти Мкртчяна, 29 декабря, в музее открылась экспозиция, и состоялась официальная церемония принятия архива и коллекции. В архиве, включающем более 800 единиц, - письма, личные вещи, материалы, связанные с театром Актера, созданным Мгером Мкртчяном, фотографии и другие музейные предметы. Архив приобрел свое место в фонде театрального искусства музея рядом с архивами Петроса Адамяна, Ованеса Абеляна, Ваграма Папазяна и других крупных деятелей армянского театрального искусства.

Экспозиция коллекции будет выставлена до марта 2021 года.