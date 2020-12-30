Премьер-министр РФ поздравил Армена Саркисяна с наступающим Новым годом и Рождеством

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин направил президенту Республики Армения Армену Саркисяну поздравительное послание по случаю наступающего Нового года и Рождества Христова. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

“В 2020 году российско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы и стратегического партнерства, последовательно развивались. Ведется активная работа по расширению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной сферах.

Убежден, что наши совместные усилия в 2021 году будут способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах, запуску крупных совместных проектов, а также углублению интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Мы намерены активно сотрудничать в посткризисном восстановлении Нагорного Карабаха”, - говорится в поздравительном послании Михаила Мишустина.

Премьер-министр России пожелал президенту Армении здоровья, счастья и благополучия, а дружественному народу Армении - мира и благополучия.