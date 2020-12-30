В США возобновили полеты Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc во вторник возобновила полеты самолетов Boeing 737 MAX, приостановленные почти два года назад после двух авиакатастроф, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Первый рейс, в числе пассажиров которого был президент авиакомпании Роберт Айсом, состоялся из Майами в Нью-Йорк.

American Airlines планирует постепенно возвращать самолеты Boeing 737 MAX в эксплуатацию после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) в ноябре дало соответствующее разрешение.

Авиакомпания начала дополнительно сообщать пассажирам о том, на каком самолете осуществляет рейс, чтобы они были осведомлены о предстоящем полете на MAX, пишет The Wall Street Journal.

Полеты Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Первой из авиакомпаний, возобновивших полеты самолетов Boeing 737 MAX, стала бразильская GOL Linhas Aereas Inteligentes SA.

Другие американские авиакомпании - United Airlines Holdings Inc. и Southwest Airlines Co. - планируют вернут самолеты MAXь в строй в феврале и марте 2021 года соответственно.